Президент зазначив, що зараз у Харкові на місці працюють всі необхідні екстрені служби, які допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки російського удару. На тлі цього глава держави також звернувся до наших партнерів.

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Що сказав Зеленський про удар росіян по Харкову

Український президент зазначив, що російський удар по Харкову був просто атакою по людях, по звичайних будинках. Зеленський подякував усім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів та залучений у рятувальній операції у місті.

Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується,

– сказав глава держави.

Він також підкреслив, що Україні потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор.

"Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті", – зауважив Зеленський.

Президент також сказав, що нашій державі потрібні далекобійні можливості, а також виконання домовленостей щодо ППО. Адже від цього залежить порятунок життів.