Росія 30 серпня вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Керівник Офісу Президента показав, як вона виглядає.

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На місці зайнялась пожежа

Росія атакувала багатоповерхівку в Індустріальному районі Харкова. Вже відомо про постраждалих та жертв. Крім цього, ворог поцілив по іншому району міста.

На місці зайнялась пожежа: дивіться відео

Після удару багатоповерхівка загорілась. Також там можна побачити руйнування. Росія, ймовірно, атакувала керованою авіаційною бомбою.

Росія поцілила в багатоповерхівку: дивіться відео

Росія постійно атакує прифронтові міста. Зокрема, Харківщину, Сумщину та Донеччину ворог часто атакує керованими авіаційними бомбами. Їх неможливо збити.