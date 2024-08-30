Повідомляється про щонайменше 5 поранених внаслідок обстрілу міста.

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Постраждали цивільні

Голова ОВА Вадим Філашкін уточнив, що Курахове зазнало обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю,

– заявив посадовець.

Також він зазначив, що під завалами зруйнованих будівель, ймовірно, перебувають люди. Триває рятувальна операціяю

Філашкін закликав жителів району не гаяти часу та вчасно евакуюватися.

Який вигляд має Курахове після обстрілу / Фото ОВА

До слова, ворог перебуває за менше ніж 10 кілометрів від Покровська. Влада оголосила примусову евакуацію родин з дітьми з Покровська, Родинського та ще дванадцяти сіл Покровського району.