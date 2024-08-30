Сообщается о по меньшей мере 5 раненых в результате обстрела города.

Смотрите также Россияне ударили по центру Харькова: в городе прогремело 4 взрыва

Пострадали гражданские

Председатель ОВА Вадим Филашкин уточнил, что Курахово подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин,

– заявил чиновник.

Также он отметил, что под завалами разрушенных зданий, вероятно, находятся люди. Продолжается спасательная операция

Филашкин призвал жителей района не терять времени и вовремя эвакуироваться.

Как выглядит Курахово после обстрела / Фото ОВА

К слову, враг находится менее чем в 10 километрах от Покровска. Власть объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска, Родинского и еще двенадцати сел Покровского района.