По словам начальника Покровской МВА Сергея Добряка, у жителей Покровска есть неделя – две на эвакуацию. Поэтому местные власти обратились к местным с призывом выехать уже, пока это возможно сделать в штатном режиме.

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Какая ситуация в Покровске

На сегодня пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку,

– прогнозирует председатель МВА.

По словам Добряка, вероятно, принудительную эвакуацию детей из Покровска будет введено уже на этой неделе.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", – заявил Добряк.

Он также поделился, что около 60% жителей выезжают из Покровска самостоятельно, на собственно транспорте. По словам Добряка, только вчера, 18 августа, из города выехало 490 человек. Только 135 человек выбрали поезд для того, чтобы покинуть город, все остальные жители выехали на собственном авто.

Добряк отметил, что сейчас в местные власти могут обеспечить эвакуацию как минимум 1000 людей каждый день.