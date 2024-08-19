Об этом рассказал пресс-офицер бригады "Червона калина" Нацгвардии Николай Коваль в эфире "Киев24", – информирует 24 Канал.

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Ситуация на Покровском направлении

По словам военного, главной целью захватчиков является выход на дорогу на соответствующем участке. Возможно это из-за захвата Покровска или соседнего города Мирнограда.

Враг пытается идти вперед, но из-за больших потерь не может этого делать. Мы круглосуточно и каждый день максимально стараемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника противника не смогла пройти.

Как констатировал Николай Коваль, за сутки бригада "Червона калина" ликвидировала три вражеские группы, которые штурмовали украинские позиции. Численность групп составляла около 40 российских бойцов.

Это каждый день. Мы видим и знаем заранее, когда они начинают передвигаться. Но, как только мы уничтожаем одну группу, за ней заходит снова другая группа,

– подчеркнул военный.

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Обратите внимание! Власти Покровска на днях призвала местных жителей эвакуироваться, поскольку противник подступает к населенному пункту. Всего в городе может находиться около 60 тысяч человек, оккупанты – за 10 километров.

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