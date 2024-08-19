Игорь Романенко, генерал-лейтенант, военный эксперт 24 Канала предложил собственную стратегию остановки врага.

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Как можно остановить врага

Сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка – Покровск, концентрируют свои силы возле Торецка и Часового Яра.

Нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения войскам массового поражения. Возможно, перенести акценты с поражений на территории Крыма и России, потому что ситуация, на мой взгляд, этого требует,

– подчеркнул военный эксперт.

Частота использования авиации на этом направлении не уменьшилась – бьют КАБами, которые подкрепляют удары из артиллерии. Сначала враг работает над уничтожением опорных пунктов, далее продвигается пехота.

Для противодействия авиабомбам Украине необходимо обещанное количество западных самолетов F-16 и обещанные 7 батарей Patriot от Соединенных Штатов Америки, потому что кроме обещаний, Украина получила только одну батарею от Германии, отметил аналитик.