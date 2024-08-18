Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики ISW отметили, что дальнейшие российские передислокации в Курскую область еще больше ослабят способность агрессора поддерживать наступательные операции.

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Анализ ISW о боевых действиях на Востоке Украины

Аналитики отметили, что оккупационные силы не смогут бесконечно удерживать инициативу на Востоке. Также подчеркнули, что кульминация российских наступательных операций предоставит украинским силам возможности для дальнейшего "оспаривания" инициативы.

Владение инициативой на театре боевых действий позволило агрессору определять место, время, интенсивность и требования боевых действий в Украине. Захватчики использовали эти преимущества для определения темпа наступления, что позволило оккупантам вести более устойчивые наступательные усилия и в значительной степени избежать кульминации, отметили в ISW.

Вражеские войска прилагали длительные усилия для создания стратегических и оперативных резервов в преддверии лета 2024 года для поддержки текущих наступательных усилий. Аналитики предполагают, что оккупанты, вероятно, потратили и привлекли многие из этих резервов для наступательных операций по восточной и северо-восточной части Украины весной и в течение лета.

Также в Институте изучения войны предположили, что украинская операция в Курской области и усиление российского приоритета поддержки темпа наступательных операций в Донецкой области, вероятно, усилят нагрузку на оставшиеся оперативные резервы России, и, вероятно, начнут влиять на способность России поддерживать последовательные наступательные операции на всем театре боевых действий.

Дальнейшие российские передислокации в Курскую область также еще больше ослабят способность России поддерживать наступательные операции на Северо-Востоке и Востоке Украины, хотя российские войска, скорее всего, начнут уменьшать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, чем делать это одинаково по всей линии фронта,

– отметили в ISW.