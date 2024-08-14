Институт изучения войны отмечает, что российское военное командование может отводить отдельные элементы нерегулярных подразделений из Донецкой области. Это происходит на фоне украинского прорыва в Курской области.

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Все – на оборону Курска

По словам экспертов, "Сармат" из бригады "Пятнашка" и другие подразделения россиян могли перебросить в Курск. Ранее эти силы были замечены в районах Часового Яра, Торецка и Покровска.

Российское военное командование может стягивать отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для борьбы с украинским вторжением в Курскую область.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска могут входить в кратковременную паузу перед возобновлением наступательных действий. Перемещение сил может иметь долгосрочное влияние на операции в Донецкой области.

Российские военные части, вовлечены в боевые действия, остаются в приоритетных секторах. Однако ограниченные контингенты нерегулярных сил продолжают передислокацию в Курскую область.

Обратите внимание! Кремль в значительной степени полагается на призывников и элементы некоторых регулярных и нерегулярных воинских частей. Их вытащили из менее критических участков фронта для противодействия украинскому наступлению.

По сообщениям российских военных блогеров, первыми атаку в Курской области отражали пограничники ФСБ, резервисты и бойцы чеченского спецназа "Ахмат". В целом части "Ахмата" не прекращают попыток атак на украинские силы в области.

Элементы 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и два неопределенных десантно-штурмовых батальона также были переброшены из направления Херсона в Курскую область. ISW наблюдает за заявлениями о деятельности этих сил вблизи Волчанска Харьковской области.

В то же время министерство обороны России подтвердило 13 августа, что артиллерийские элементы Северной группировки войск были переброшены с севера Харьковской области в Курскую область.

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Украинский президент Владимир Зеленский подтверждал наступление наших военных в Курской области. По его словам, сотни вражеских бойцов в этом регионе России добровольно сдаются в плен, пока ВСУ продолжают продвижение.

Главнокомандующий Александр Сырский отмечал, что по состоянию на вечер 13 августа украинские воины контролируют 74 населенных пункта России. Речь идет о более чем 1 000 квадратных километров территории.