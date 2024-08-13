Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении. Он также поблагодарил украинских военных, которые выполняют задачи.

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Зеленский рассказал о ситуации в Курской области

Президент Украины сообщил, что в течение дня заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Так, Силы обороны продолжают увеличивать территорию активных действий на территории Курской области.

Сейчас украинские защитники контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Зеленский поблагодарил каждого солдата, каждому командиру, которые обеспечивают успех в этой операции. Также он поблагодарил военных, как пополняют обменный фонд, ведь в Курской области в плен сдались сотни российских военных.

Опять спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд – это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели,

– сообщил Зеленский.

Отдельно президент обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым, представителями ВР и ОП, чтобы для наших воинов – для всех защитников и защитниц, которые выполняют боевые задачи на территории государства-агрессора, – были гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта. Зеленский отметил, что это должно происходить без всякой бюрократии для военных.

"Это общая и обязательная политика нашего государства – наши защитники должны быть защищены от любого бюрократического давления", – подчеркнул президент в обращении.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на специальном совещании обсудил новые решения и законодательные инициативы, которые готовят на август. Президент подчеркнул, что эти решения усилят наше государство, защиту и общество. Также сегодня состоялась встреча рабочей группы по украинской Формуле мира по вопросам энергетической безопасности.

Приняли участие во встрече представители 40 стран-партнеров и международных организаций. Мы готовим работу – это будет онлайн-работа уже в августе на уровне советников, которая будет готовить конкретный путь обеспечения энергетической безопасности,

– добавил Зеленский.

Резюмируя свое обращение, президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда наше государство перехватило инициативу.

"Сейчас мы сделали так же – мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы способны достигать своих задач, способны защищать свои интересы и свою независимость. И мы должны на сто процентов использовать наши достижения. Так и будет. Сохраняем внимание к каждому направлению защиты нашего государства. Ко всем фронтовым направлениям. Чем больше российского военного присутствия будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно наделало. И оно отвечает", – подчеркнул Зеленский.