Об этом Джо Байден заявил 13 августа. Кстати, в Белом доме отметили, что США не имеют никакого отношения к операции в Курской области.

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Байден об операции в Курской области

Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые 4 – 5 часов в течение последних 6 – 8 дней (чтобы быть в курсе событий). И это (операция Украины в Курской области – 24 Канал) создает настоящую дилемму для Путина,

– подчеркнул Джо Байден.

Также президент США добавил, что он и администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

Кстати, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим разговоры с украинцами об их подходе, но это действительно их дело", – подчеркнула Жан-Пьер.