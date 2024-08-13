Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, на сколько нашим военным удалось продвинуться в Курской области. По его словам, за сутки продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 3 километров.

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Бои продолжаются

Сырский отметил, что наши военные продолжают операцию.

Взято под контроль 40 квадратных километров территории (за сутки – 24 Канал),

– сказал он.

В общем, Силы обороны контролируют 74 населенных пункта. Сырский также отметил, что интенсивность боевых действий высокая, но ситуация находится под нашим контролем.

Глава государства попросил у Главнокомандующего ВСУ продолжать планирование следующих ключевых этапов.