Про це Джо Байден заявив 13 серпня. До речі, в Білому домі наголосили, що США не мають жодного стосунку до операції в Курській області.

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Байден про операцію в Курській області

Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні 4 – 5 годин протягом останніх 6 – 8 днів (щоб бути в курсі подій). І це (операція України в Курській області – 24 Канал) створює справжню дилему для Путіна,

– підкреслив Джо Байден.

Також президент США додав, що він та адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.

До речі, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One, заявила, що Вашингтон не має жодного відношення до операції в Курській області.

"Ми не маємо до цього жодного відношення. Ми продовжимо розмови з українцями про їхній підхід, але це дійсно їхня справа", – підкреслила Жан-П'єр.