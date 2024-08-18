Так, потерю позиций не допущено. Кроме того, наши воины уничтожили 10 единиц российской техники и обезвредили около 70 оккупантов.

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Отбита массированная атака в районе Северного и Железного

Утром воскресенья враг совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.

В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка. Наши воины умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что в ходе боя уничтожено 10 единиц российской техники. Кроме того, обезврежено 68 российских оккупантов, в частности, 41 – безвозвратно.

"Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм. Вместе победим!" – подчеркнули в Генштабе.