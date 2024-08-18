В частности, много штурмовых и наступательных действий враг совершил на Покровском направлении. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

Что происходит в районе Волчанска: смотрите на карте

Противник атаковал вблизи Часового Яра и Ивановского: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#14/48.5750141/37.9108143

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте