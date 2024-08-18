В частности, много штурмовых и наступательных действий враг совершил на Покровском направлении. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Смотрите также Почти 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 18 августа

Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Что происходит в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 10 вражеских атак. ВСУ отражали штурмовые действия врага возле Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении ВСУ отбивали 9 штурмовых действий российских вояк вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении враг атаковал 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

Противник атаковал вблизи Часового Яра и Ивановского: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#14/48.5750141/37.9108143

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении Силы обороны отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 8 атак в направлении Красногоровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, оккупанты совершили 3 атаки наших позиций неподалеку Угледара.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.