В частности, много штурмовых и наступательных действий враг совершил на Покровском направлении. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронта
Что происходит в районе Волчанска: смотрите на карте
Противник атаковал вблизи Часового Яра и Ивановского: смотрите на карте
https://deepstatemap.live/#14/48.5750141/37.9108143
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте