Зокрема, багато штурмових і наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Що відбувається в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 ворожих атак. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога біля Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбивали 9 штурмових дій російських вояк поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог атакував 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.

Противник атакував поблизу Часового Яру та Іванівського: дивіться на карті

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На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 8 атак в напрямку Красногорівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти здійснили 3 атаки наших позицій неподалік Вугледара.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.