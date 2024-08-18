Зокрема, багато штурмових і наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
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Що відбувається на напрямках фронту
Що відбувається в районі Вовчанська: дивіться на карті
Противник атакував поблизу Часового Яру та Іванівського: дивіться на карті
https://deepstatemap.live/#14/48.5750141/37.9108143
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті