Окрім того, українські військові знищують й логістичні шляхи ворога. До прикладу, минулої доби, як писали в ЗМІ, ЗСУ знищили ще один міст в Курській області.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 599 350 (+1170) осіб,
- танків – 8 508 (+7),
- бойових броньованих машин – 16 480 (+7),
- артилерійських систем – 17 056 (+71),
- РСЗВ – 1 161 (+1),
- засоби ППО – 923 (+0),
- літаків – 367 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38),
- крилаті ракети – 2 432 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79),
- спеціальна техніка – 2846 (+2).
Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше стало відомо, що Сили оборони успішно знищили міст в Курській області поблизу селища Глушкове. Кремлівські пропагандисти почали бідкатися, що тепер близько 700 російських військових опинилися в оточені. Як зауважив військовий експерт Роман Світан нині в районі Тьоткіно створюється котел для противника.