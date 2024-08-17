Спецпризначенці ГУР вступили у ближній бій із загарбниками. Відомство поділилося ефективними кадрами протистояння.

Дивіться також Просування на Курщині, зупинено 51 атаку Росії на Покровському напрямку: карта боїв на 17 серпня

Розгром окупантів

Спецпризначенці Воєнної розвідки України здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських "мотострілків" у ближньому бою.

На опублікованому відео зафіксовані яскраві моменти зіткнення.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Бій українців з росіянами: дивіться відео

Нагадаємо, що за останню добу Сили оборони знищили 1230 окупантів, 5 танків, 58 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин тощо. Із початку повномасштабного вторгнення втрати росіян в особовому складі становлять майже 600 тисяч осіб.