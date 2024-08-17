Спецназовцы ГУР вступили в ближний бой с захватчиками. Ведомство поделилось эффективными кадрами противостояния.

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Разгром оккупантов

Спецназовцы Военной разведки Украины осуществили скрытое продвижение к позициям противника и уничтожили российских "мотострелков" в ближнем бою.

На опубликованном видео зафиксированы яркие моменты столкновения.

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Бой украинцев с россиянами: смотрите видео

Напомним, что за последние сутки Силы обороны уничтожили 1230 оккупантов, 5 танков, 58 артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин и тому подобное. С начала полномасштабного вторжения потери россиян в личном составе составляют почти 600 тысяч человек.