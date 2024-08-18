Кроме того, украинские военные уничтожают и логистические пути врага. К примеру, за прошедшие сутки, как писали в СМИ, ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области.
Интересно Разведчики подобрались к вражеским позициям и уничтожили оккупантов в ближнем бою: мощные кадры
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 599 350 (+1170) человек,
- танков – 8 508 (+7),
- боевых бронированных машин – 16 480 (+7),
- артиллерийских систем – 17 056 (+71),
- РСЗВ – 1 161 (+1),
- средства ПВО – 923 (+0),
- самолетов – 367 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 752 (+38),
- крылатые ракеты – 2 432 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 992 (+79),
- специальная техника – 2846 (+2).
Потери врага в войне по состоянию на 18 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее стало известно, что Силы обороны успешно уничтожили мост в Курской области вблизи поселка Глушково. Кремлевские пропагандисты начали жаловаться, что теперь около 700 российских военных оказались в окружении. Как отметил военный эксперт Роман Свитан сейчас в районе Теткино создается котел для противника.