Кроме того, украинские военные уничтожают и логистические пути врага. К примеру, за прошедшие сутки, как писали в СМИ, ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 599 350 (+1170) человек,

танков – 8 508 (+7),

боевых бронированных машин – 16 480 (+7),

артиллерийских систем – 17 056 (+71),

РСЗВ – 1 161 (+1),

средства ПВО – 923 (+0),

самолетов – 367 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 752 (+38),

крылатые ракеты – 2 432 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 22 992 (+79),

специальная техника – 2846 (+2).



Потери врага в войне по состоянию на 18 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее стало известно, что Силы обороны успешно уничтожили мост в Курской области вблизи поселка Глушково. Кремлевские пропагандисты начали жаловаться, что теперь около 700 российских военных оказались в окружении. Как отметил военный эксперт Роман Свитан сейчас в районе Теткино создается котел для противника.