В субботу вечером, 17 августа, телеграм-каналы написали об уничтожении второго моста через российскую реку Сейм. Вероятно, речь идет о переправе в районе села Званное, – информирует 24 Канал.

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Уничтожение моста возле Званного

Этим путем, в частности через мост в селе Званное, Россия обеспечивала свои подразделения на Курском направлении. Соответствующий населенный пункт расположен в Глушковском районе.

ВСУ могли поразить очередной мост через Сену: смотрите на карте от Google maps

Провоенные российские телеграм-паблики предполагают, что украинские воины готовят наступление с захватом территорий, которые располагаются восточнее и южнее реки Сены на этом участке.



Вероятно, тот самый мост в Званном, который атаковали ВСУ / Фото с телеграм-каналов

По словам аналитиков, остался лишь один мост в этом районе. Расположен он в окрестностях села Карыж Курской области. Однако россияне также пытаются возводить понтонные переправы на логистических маршрутах.

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Не так давно сообщали, что Вооруженные Силы Украины уничтожили мост через Сену вблизи Глушкова. Собственно, два удара по переправе на севере соответствующего поселка украинские воины нанесли 16 августа.