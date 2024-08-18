У суботу ввечері, 17 серпня, телеграм-канали написали про знищення другого мосту через російську річку Сейм. Ймовірно, йдеться про переправу в районі села Званного, – інформує 24 Канал.

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Знищення мосту біля Званного

Цим шляхом, зокрема через міст в селі Званному, Росія забезпечувала свої підрозділи на Курському напрямку. Відповідний населений пункт розташований у Глушківському районі.

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Провоєнні російські телеграм-пабліки припускають, що українські воїни готують наступ зі захопленням територій, які розташовуються східніше та південніше річки Сени на цій ділянці.



Ймовірно, той самий міст у Званному, який атакували ЗСУ / Фото з телеграм-каналів

За словами аналітиків, залишився лише один міст в цьому районі. Розташований він на околицях села Кариж Курської області. Однак росіяни також намагаються зводити понтонні переправи на логістичних маршрутах.

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Не так давно повідомляли, що Збройні Сили України знищили міст через Сену поблизу Глушкового. Власне, два удари по переправі на півночі відповідного селища українські воїни завдали 16 серпня.