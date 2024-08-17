Речь идет о Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, почему в стратегическом смысле важно уничтожать мосты и чем Силы обороны могли поразить мост возле Глушково.

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Зачем ВСУ ударили по мосту

Мосты уничтожаются для того, чтобы укрепить левый берег Сейма и создать оперативно-тактический плацдарм. По высокому берегу реки будет создаваться линия обороны.

В то же время разрушение мостов сделает невозможным перемещение российских войск с западного на восточный берег реки. РосСМИ утверждают, что в результате удара по мосту вблизи поселка Глушково около 700 солдат попали в окружение.

В районе Теткино вообще почти готовый котел. Весь этот гарнизон можно взять в окружение, а дальше в плен, или уничтожить в зависимости от задач,

– сказал Свитан.

По его словам, уничтожение мостов происходит дальнобойными средствами поражения. Возможно, HIMARS. Для поражения моста через Сейм достаточно 3 – 7 ракет.

Также росСМИ написали, что якобы ВСУ наносят удар по еще одному мосту через реку Сейм в поселке Званное Курской области.