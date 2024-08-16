Уничтожение переправы в Курской области показал командующий Воздушных сил Николай Олещук. Известно, что мост располагался возле поселка Глушково.

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Воздушные силы подтвердили уничтожение моста

Олещук сообщил, что авиация Воздушных сил принимает активное участие в боевых действиях в Курской области. Он поблагодарил украинских летчиков за работу и отметил, что они успешно уничтожают вражеские объекты.

Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистических центрах и путях снабжения противника,

– сообщил Олещук.

Силы обороны уничтожили вражеский мост: смотрите видео

Ранее россияне сообщали, что ВСУ уничтожили мост вблизи поселка Глушково Курской области. Теперь часть Глушковского района отрезана. Говорится о Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Россияне также заявили, что эвакуировать мирное население теперь можно только водой.

Известно, что переправа была логистическим путем для российских военных. Мост вблизи Глушково использовали через мост для вооружения военных в районе, а также обеспечивали их едой и водой. Теперь российские захватчики не смогут получать боекомплект и провизию в направлении Теткино и приграничья.

Российские пропагандисты также сообщали, что в результате уничтожения моста около 700 российских военных в Курской области могли оказаться в окружении.

Украина уже создала военную комендатуру в Курской области. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Как пояснил Александр Сырский, комендатура необходима для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения Курской области.

Москалев в начале полномасштабного вторжения, а именно с марта 2022 года, занимал должность командующего группировкой Объединенных сил. В феврале 2023 года он занял новую должность – командующего ОСУВ "Одесса", которую он сохранял за собой по сей день. Ранее Москалев также был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.