Журналисты едут в Россию, чтобы увидеть все собственными глазами. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер посетила окрестности Суджи.

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Какая ситуация в Курской области сейчас

Мы продвинулись за это время достаточно хорошо, создали даже не только буферную зону перед самой Суджей, но и за ней, что позволяет достаточно безопасно перемещаться по городу. Угроза артиллерии есть, но пока они сконцентрированы на наших подразделениях,

– рассказал боец в эфире телемарафона.

ВСУ прогнозируют, что россияне еще будут подтягивать артиллерию и перебрасывать ее с других направлений, но это займет время. Врагу не дадут скопить артиллерию.

В чем уникальность Курской операции

В ее основу заложены стандарты обычной тактики, но следует помнить, что тактика – это военное искусство. Здесь сработал фактор внезапности для врага при хорошей подготовке ВСУ. Украинские подразделения хорошо подготовились и правильно ввели россиян в заблуждение.

Самая большая уникальность операции в том, что страна, которая имеет очень тяжелую позицию на фронте, позволяет себе сформировать ударную группировку подразделений, подготовить их и сделать рывок в самом слабом месте противника. Важно, что ВСУ развили успех на Курщине, а россияне до сих пор не знают, как реагировать на это. Более того, не знают, как подать это информационно своему населению.

Журналистка отметила: местные говорят, мол, Путин не знает. На что военный ответил: возможно, диктатору не объяснили, насколько все плохо. Официальные российские СМИ утверждают, что ВСУ в приграничье.

А мы уже давно не в приграничье ведем бои. Это уже глубина Курской области. Если Путин не знает этих масштабов – для нас это к лучшему,

– объяснил боец.

Как будут разворачиваться события дальше

В планах ВСУ – наращивать успех и пользоваться смятением врага. Будет ожидаемо, если Кремль объявит всеобщую мобилизацию, но пока этого нет. Россия не истощена в человеческих ресурсах, но властям нужно придумать объяснение, почему война пришла на их территорию. В 2022 году Путин призвал убивать украинцев фразами типа "чтобы у нас не было войны, надо убить их". Теперь у россиян когнитивный диссонанс. А путинские призывы заморозить войну тоже стали невозможны, потому что это означает, что ВСУ останутся в Курской области.