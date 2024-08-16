Впрочем, ситуация на Курском направлении усложняется. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая посетила окрестности Суджи, рассказала об обстановке в регионе и настроениях украинских военных.

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Какая ситуация на линии боестолкновения

Ведущей 24 Канала удалось проехать на 8 километров вглубь России. По ее оценке, линия боестолкновения, вероятно, пролегает далеко за город Суджа и продвинулась минимум на 10 – 15 километров.

Это российская земля. До сих пор это казалось нереальным. Я ожидала, что будет значительно громче,

– заметила Кучер.

Командир одного из подразделения 43-й бригады артиллеристов заявил, что их цель достигает далеко за пределы Курской области. Конечно, пока никто не может сказать, насколько удастся продвинуться украинским войскам, но очевидно такая цель стоит.

Чуть ли не до Москвы хотели бы дойти наши военные. Сейчас это звучит очень оптимистично,

– добавила ведущая 24 канала.

Впрочем, россияне уже активизировались, подтянули достаточно резервов. На некоторых направлениях в Курской области продолжаются очень усиленные бои и ВСУ приходится переходить в оборону. Однако в целом наступление продвигается.

На Курщине враг использует много дронов

Большое влияние также имеют российские дроны. По словам наших военных, в Курской области враг применяет много БпЛА.

Местное население боится эвакуироваться, потому что дроны охотятся даже за гражданскими автомобилями. Поэтому россияне пешком эвакуируются вглубь российской территории из населенных пунктов, прилегающих к линии боестолкновения.

Противник не жалеет авиации, дронов и любой другой компоненты, которая дает ему возможность сдерживать Вооруженные Силы и затруднять им продвижение.

ВСУ окопаются и занимают российские позиции

Все военные, с которыми я общалась, выражают надежду и даже уверенность, что Силы обороны там надолго. Наши бойцы окапываются, укрепляются, занимают российские позиции, которые были заброшены,

– сказала Кучер.

Она отметила, что у россиян на границе в Курской области были хорошо обустроенные позиции. Но на этих укреплениях были преимущественно срочники и пограничники, которые боялись попасть в окружение и вообще не были готовы к боевым действиям.

Сейчас наши бойцы захватывают эти позиции, которые, вероятно, станут надежными укреплениями против российских попыток вытеснить украинскую армию из Курской области.