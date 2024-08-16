Втім, ситуація на Курському напрямку ускладнюється. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка відвідала околиці Суджі, розповіла про обстановку в регіоні та настрої українських військових.

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Яка ситуація на лінії боєзіткнення

Ведучій 24 Каналу вдалося проїхати на 8 кілометрів глиб Росії. За її оцінкою, лінія боєзіткнення, ймовірно, пролягає далеко за місто Суджа й просунулася щонайменше на 10 – 15 кілометрів.

Це російська земля. Досі це здавалось нереальним. Я очікувала, що буде значно гучніше,

– зауважила Кучер.

Командир одного з підрозділу 43-ї бригади артилеристів заявив, що їхня мета сягає далеко за межі Курської області. Звісно, поки ніхто не може сказати, наскільки вдасться просунутися українським військам, але вочевидь така мета стоїть.

Мало не до Москви хотіли б дійти наші військові. Зараз це звучить дуже оптимістично,

– додала ведуча 24 Каналу.

Втім, росіяни уже активізувалися, підтягнули достатньо резервів. На деяких напрямках у Курській області тривають дуже посилені бої й ЗСУ доводиться переходити в оборону. Проте загалом наступ просувається.

На Курщині ворог використовує багато дронів

Великий вплив також мають російські дрони. За словами наших військових, у Курській області ворог застосовує багато БпЛА.

Місцеве населення боїться евакуюватися, бо дрони полюють навіть за цивільними автівками. Тому росіяни пішки евакуюються вглиб російської території з населених пунктів, які прилягають до лінії боєзіткнення.

Противник не шкодує авіації, дронів й будь-якої іншої компоненти, яка дає йому можливість стримувати Збройні Сили й ускладнювати їм просування.

ЗСУ окопуються й займають російські позиції

Всі військові, з якими я спілкувалася, висловлюють сподівання і навіть впевненість, що Сили оборони там надовго. Наші бійці окопуються, укріплюються, займають російські позиції, які були покинуті,

– мовила Кучер.

Вона зазначила, що в росіян на кордоні у Курській області були добре облаштовані позиції. Але на цих укріпленнях були переважно строковики та прикордонники, які боялися потрапити в оточення і загалом не були готові до бойових дій.

Зараз наші бійці захоплюють ці позиції, які, ймовірно, стануть надійними укріпленнями проти російських спроб витіснити українську армію з Курської області.