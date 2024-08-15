Украине нужны достижения на поле боя, чтобы улучшить переговорные позиции. Тогда наше государство будет сильнее и сможет диктовать свои условия, а Россия, Китай, Бразилия примут участие во втором Саммите мира.

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Почему Путин больше не может призывать к "прекращению огня" после событий на Курщине

Если заморозить боевые действия сейчас, это будет означать не только то, что Россия останется на Донбассе и Юге, но и что ВСУ останутся в Курской области. Так высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Конечно, Путину это не выгодно и он не согласится на это.

По словам Подоляка, еще вчера считалось, что нет инструментов заставить Россию соблюдать международное право. Теперь же Украина реализовала свое право защищаться от агрессии в том числе на территории агрессора. Такое положение зафиксировано международным правом, поэтому можно говорить, что международное право работает и Россия не остается безнаказанной.

Также оккупанты поставили у границы с Украиной свою артиллерию и разместили авиацию. Они хвастались убийством гражданского населения, но теперь наше государство дает отпор. Вытеснить россиян из приграничья и уничтожить их инфраструктуру помогает сухопутная операция. А еще она уменьшает ресурсы россиян в их тылах. Это хорошее решение в условиях дефицита дальнобойного оружия.