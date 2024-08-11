Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что ситуация на самом деле сейчас не является определенной. Пока трудно говорить, действительно ли второй Саммит мира может состояться в ноябре.

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Украинская дипломатия работает над тем, чтобы провести это мероприятие. Первый Саммит мира оказался действительно плодотворным и дал начало миротворческому процессу. Чтобы прогрессировать с этим, нужно привлечь большее количество государств, которые бы поддерживали именно украинскую формулу мира.

Параллельно есть так называемый "мирный план" от Китая и Бразилии, где фактически предлагают заморозить боевые действия и потом договариваться. О восстановлении территориальной целостности Украины там речь не идет.

Как события в Курской области влияют на возможные переговоры

Как отметил Желиховский, Украине нужно военные достижения на поле боя, чтобы улучшить переговорные позиции. И события в Курской области здесь абсолютно уместны.

Если Россия будет терять на политическом, дипломатическом, экономическом и военном фронте, это может привести к тому, что она будет участвовать в нашем Саммите мира. Также это касается и Китая, и Бразилии и других стран и других стран,

– сказал Желиховский.

Также вряд ли Украина будет склоняться к китайско-бразильскому "мирному плану". Ведь он не отвечает интересам нашего государства. Если допустить заморозку боевых действий, то это приведет к перевооружению России. И со временем война продолжится.