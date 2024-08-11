Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що ситуація насправді зараз не є визначеною. Поки важко говорити, чи дійсно другий Саміт миру може відбутися у листопаді.

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Українська дипломатія працює над тим, аби провести цей захід. Перший Саміт миру виявився дійсно плідним і дав початок миротворчому процесу. Щоб прогресувати з цим, потрібно залучити більшу кількість держав, які б підтримували саме українську формулу миру.

Паралельно є так званий "мирний план" від Китаю та Бразилії, де фактично пропонують заморозити бойові дії і потім домовлятися. Про відновлення територіальної цілісності України там не йдеться.

Як події на Курщині впливають на можливі переговори

Як наголосив Желіховський, Україні потрібно військові здобутки на полі бою, аби покращити переговорні позиції. І події на Курщині тут є абсолютно доречними.

Якщо Росія втрачатиме на політичному, дипломатичному, економічну та військовому фронті, це може привести до того, що вона братиме участь у нашому Саміті миру. Також це стосується і Китаю, і Бразилії та інших країн,

– сказав Желіховський.

Також навряд чи Україна буде схилятися до китайсько-бразильського "мирного плану". Адже він не відповідає інтересам нашої держави. Якщо допустити заморозку бойових дій, то це призведе до переозброєння Росії. І з часом війна продовжиться.