В Китаї заявили, що країна готовиа і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення "української кризи".

Читайте також Росія почала наступати на інтереси Китаю: що спонукало Пекін до діалогу з Україною

Як реагують на мирний план Китаю та Бразилії у світі

В Міністерстві закордонних справ Китаю розповіли, що напередодні спецпредставник відомства Лі Хуей провів переговори із головним радником президента Бразилії Селсу Аморімом. Під час розмови з бразильською стороною він наголосив, що їхній спільний план "позитивно відреагували" 110 країн.

Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн,

– йдеться в заяві.

Спецпредставник МЗС Китаю додав, що хоч війна між Росією та Україною все ще продовжується, головним пріоритетом є "охолодження ситуації".

Так званий "мирний план" Китаю передбачає наступні пункти:

дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;

визнання того факту, що діалог та перемовини – єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";

сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;

спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання;

До слова, раніше Володимир Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю у війні з Росією. Передусім президент прагне, аби Пекін тиснув на Москву та щоб у нього була сильна позиція щодо війни в Україні.