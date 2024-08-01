Президент України Володимир Зеленський заявив, що "весь світ", включаючи Україну, хоче, щоб Росія взяла участь у майбутньому мирному саміті цього року. Зокрема, на неї має вплинути Китай, щоб закінчити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ.

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Як Китай може вплинути на хід війни

"Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай належить світу та є впливовою державою. Я не хочу, щоб вона була посередником, я хочу, щоб вона тиснула на Росію", – наполягав президент України.

Зауважимо, китайська влада не засуджувала російське вторгнення, але проголошувала підтримку територіальної цілісності всіх країн світу, в тому числі й України.

Президент закликав Китай вплинути на Росію і зайняти чітку позицію, яка відповідає міжнародному праву.

Не треба у війні, коли є агресор, займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція,

– підкреслив він.

Чому Росія повинна взяти участь у другому саміті миру

Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена ​​на другому саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Оскільки весь світ хоче їх (бачити, – 24 Канал) за столом, ми не можемо бути проти,

– наголосив президент.

До листопада Україна розробить план, який має стати основою для майбутнього саміту, на який запросять Кремль.

Але раніше глава Кремля Владімір Путін поставив умову переговорів, що Україна має відмовитись від окупованих Росією територій, а також від вступу в НАТО. Відповідно, це означає, що Україна мала б погодитись на всі неприйнятні для нас і Заходу вимоги.

Нагадаємо, у рамках першого мирного саміту Київ наполягав на трьох моментах:

вільне судноплавство в Чорному морі, яке має вирішальне значення для економіки та глобальної продовольчої безпеки;

передача Україні полонених і цивільних осіб, яких утримує або депортувала Росія;

припинення ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі.

До слова, раніше президент заявляв, що Україна може почати переговори з Росією без виведення військ з нашої території.