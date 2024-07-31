22:57, 31 липня

Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. На це потрібне бажання народу.

Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій,

– сказав президент.

Водночас глава держави переконаний, що домогтися повернення українських земель можна дипломатичним шляхом.