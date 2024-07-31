За словами Зеленського, Україна не може не запросити Росію на другий Саміт миру, оскільки за її участь виступає світова спільнота. Головні тези з інтерв'ю глави держави французьким ЗМІ читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю
Чи можливе проведення референдуму щодо територій
Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. На це потрібне бажання народу.
Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій,
– сказав президент.
Водночас глава держави переконаний, що домогтися повернення українських земель можна дипломатичним шляхом.
Ситуація на фронті та головна ціль росіян
За словами Зеленського, місто Покровськ в Донецькій області залишається головною ціллю окупантів, після того, як наступ на Харків зазнав поразки.
Росіяни також "ціляться" на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ, однак це все плани. Наразі найбільшу кількість особового складу, зброї і КАБів вони зосереджують саме на Покровському напрямку.
Майбутні вибори в США
Володимир Зеленський заявив, що Україна контактує з обома командами – Дональда Трампа та Камали Гарріс. В будь-якому випадку це вже не буде адміністрація чинного президента Джо Байдена.
Що буде після виборів, ми з вами не знаємо. Спрогнозувати стовідсотково ми з вами не можемо. І я тільки вірю на те, що суспільство в США, я вважаю, що це найпотужніша інституція громадянських суспільств. І я вважаю, що вони мають вплив на всі інші інституції,
– підсумував Зеленський в інтерв'ю.
Нагадаємо, що президентські вибори в США пройдуть в листопаді 2024 року.
За яких умов можливі перемовини з Росією
У Зеленського запитали, чи буде вихід Україна на кордони 1991 року обов'язковою передумовою для початку діалогу з Росією.
Президент назвав це бажаною умовою, але не обов'язковою. Водночас Зеленський наголосив, що справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність.
Участь Росії у другому Саміті миру
Зараз Україна разом з партнерами планує підготувати мирний план, щоб представити його на другому саміті миру. За словами Зеленського, на саміт також запросять Росію, оскільки цього хоче "весь світ".
Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів,
– пояснив він.
Мирний план стосуватиметься територіальної цілісності та суверенітету України.
Удари по території Росії
Зеленський заявив про необхідність застосування наявної в ЗСУ зброї без жодних обмежень, зокрема для ударів вглиб Росії.
За його словами, те, що Україна не має сьогодні такої можливості, це серйозний виклик.
Але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. І якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки. Інші кроки, щоб захистити наших людей,
– сказав Зеленський.
Наразі Україна продовжує працювати з партнерами над отриманням відповідного дозволу.