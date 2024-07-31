Глава держави в інтерв'ю французьким ЗМІ дорікнув західним партнерам стосовно цього. За його словами, якби вони не приймали "напіврішень" та не вводили "напівсанкцій", то Путіну уже давно було б непереливки.

Дивіться також Зеленський відповів, чи може Україна розпочати переговори без повного виведення військ Росії

Зеленський заявив, що Путіна можна було вже давно зупинити

Якби не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно зупинили. Світ набагато сильніший, набагато більший, потужніший, принциповіший, економічно сильніший,

– заявив український лідер.

Як пояснив Володимир Зеленський йдеться не лише про збройну силу. Не менш важливими у цьому питанні є політичний та економічний чинники. За його словами, якби у Росії "забрали все", то вона б не витримала, зокрема й російське суспільство.

"Уявіть собі, у Росії можна заблокувати все. Просто всю енергетику заблокувати, абсолютно все. І вона не виживе без цього. Чому? Путін боїться свого суспільства. Я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна", – сказав він.

За його словами, аби громадяни Росії нарешті усвідомили, що таке війна, необхідно, щоб вони відчули це. Зеленський вважає, що росіяни повинні бути "ізольовані у всьому світі". Однак світова спільнота наразі не наважується на радикальні рішення.

Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що в них є в Росії, а потім з'їдять один одного. Але напівсанкції... Все напів,

– наголосив президент.