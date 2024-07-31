Глава государства в интервью французским СМИ упрекнул западных партнеров по этому поводу. По его словам, если бы они не принимали "полурешений" и не вводили "полусанкций", то Путину уже давно было бы туго.

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Зеленский заявил, что Путина можно было уже давно остановить

Если бы не было у нас полумер, полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили Путина. Безусловно остановили. Мир намного сильнее, намного больше, мощнее, принципиальнее, экономически сильнее,

– заявил украинский лидер.

Как пояснил Владимир Зеленский речь идет не только о вооруженной силе. Не менее важными в этом вопросе являются политический и экономический факторы. По его словам, если бы у России "забрали все", то она бы не выдержала, в том числе и российское общество.

"Представьте себе, в России можно заблокировать все. Просто всю энергетику заблокировать, абсолютно все. И она не выживет без этого. Почему? Путин боится своего общества. Я неоднократно об этом говорил. А значит, надо сделать так, чтобы его общество понимало, что такое война", – сказал он.

По его словам, чтобы граждане России наконец осознали, что такое война, необходимо, чтобы они почувствовали это. Зеленский считает, что россияне должны быть "изолированы во всем мире". Однако мировое сообщество пока не решается на радикальные решения.

Они должны понимать, что нет такой экономики, чтобы все их предприятия страдали, чтобы их бизнес не развивался. Потому что без экспорта им не хватит. Они съедят там все, что у них есть в России, а потом съедят друг друга. Но полусанкции... Все полусанкции,

– подчеркнул президент.