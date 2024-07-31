22:57, 31 июля

Владимир Зеленский отметил, что любой вопрос относительно территориальной целостности Украины не может быть решен президентом единолично. На это нужно желание народа.

Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий,

– сказал президент.

В то же время глава государства убежден, что добиться возвращения украинских земель можно дипломатическим путем.