По словам Зеленского, Украина не может не пригласить Россию на второй Саммит мира, поскольку за ее участие выступает мировое сообщество. Главные тезисы из интервью главы государства французским СМИ читайте в материале 24 Канала.
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Что заявил Владимир Зеленский в интервью
Возможно ли проведение референдума относительно территорий
Владимир Зеленский отметил, что любой вопрос относительно территориальной целостности Украины не может быть решен президентом единолично. На это нужно желание народа.
Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий,
– сказал президент.
В то же время глава государства убежден, что добиться возвращения украинских земель можно дипломатическим путем.
Ситуация на фронте и главная цель россиян
По словам Зеленского, город Покровск в Донецкой области остается главной целью оккупантов, после того, как наступление на Харьков потерпело поражение.
Россияне также "целятся" на Константиновку, Торецк и Славянск, однако это все планы. Сейчас наибольшее количество личного состава, оружия и КАБов они сосредотачивают именно на Покровском направлении.
Предстоящие выборы в США
Владимир Зеленский заявил, что Украина контактирует с обеими командами – Дональда Трампа и Камалы Харрис. В любом случае это уже не будет администрация действующего президента Джо Байдена.
Что будет после выборов, мы с вами не знаем. Спрогнозировать стопроцентно мы с вами не можем. И я только верю на то, что общество в США, я считаю, что это самая мощная институция гражданских обществ. И я считаю, что они имеют влияние на все остальные институты,
– подытожил Зеленский в интервью.
Напомним, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.
При каких условиях возможны переговоры с Россией
У Зеленского спросили, будет ли выход Украины на границы 1991 года обязательной предпосылкой для начала диалога с Россией.
Президент назвал это желательным условием, но не обязательным. В то же время Зеленский отметил, что справедливый мир для Украины – это восстановить полностью нашу территориальную целостность.
Участие России во втором Саммите мира
Сейчас Украина вместе с партнерами планирует подготовить мирный план, чтобы представить его на втором саммите мира. По словам Зеленского, на саммит также пригласят Россию, поскольку этого хочет "весь мир".
Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем мощных результатов,
– объяснил он.
Мирный план будет касаться территориальной целостности и суверенитета Украины.
Удары по территории России
Зеленский заявил о необходимости применения имеющегося в ВСУ оружия без всяких ограничений, в частности для ударов вглубь России.
По его словам, то, что Украина не имеет сегодня такой возможности, это серьезный вызов.
Но они должны понимать, что мы живем и боремся. И если они не найдут возможность помочь нам, мы будем находить другие шаги. Другие шаги, чтобы защитить наших людей,
– сказал Зеленский.
Сейчас Украина продолжает работать с партнерами над получением соответствующего разрешения.