Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "весь мир", включая Украину, хочет, чтобы Россия приняла участие в будущем мирном саммите в этом году. В частности, на нее должен повлиять Китай, чтобы закончить войну. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на интервью Зеленского французским СМИ.

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Как Китай может повлиять на ход войны

"Если Китай захочет, он может заставить Россию прекратить эту войну. Китай принадлежит миру и является влиятельным государством. Я не хочу, чтобы он был посредником, я хочу, чтобы он давил на Россию", – настаивал президент Украины.

Заужим, китайские власти не осуждали российское вторжение, но провозглашали поддержку территориальной целостности всех стран мира, в том числе и Украины.

Президент призвал Китай повлиять на Россию и занять четкую позицию, которая соответствует международному праву.

Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. И поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция,

– подчеркнул он.

Почему Россия должна принять участие во втором саммите мира

Большинство мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не достигнем важных результатов. Поскольку весь мир хочет их (видеть, – 24 Канал) за столом, мы не можем быть против,

– подчеркнул президент.

До ноября Украина разработает план, который должен стать основой для будущего саммита, на который пригласят Кремль.

Но ранее глава Кремля Владимир Путин поставил условие переговоров, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, а также от вступления в НАТО. Соответственно, это означает, что Украина должна была бы согласиться на все неприемлемые для нас и Запада требования.

Напомним, в рамках первого мирного саммита Киев настаивал на трех моментах:

свободное судоходство в Черном море, которое имеет решающее значение для экономики и глобальной продовольственной безопасности;

передача Украине пленных и гражданских лиц, которых удерживает или депортировала Россия;

прекращение ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

К слову, ранее президент заявлял, что Украина может начать переговоры с Россией без вывода войск с нашей территории.