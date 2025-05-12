Про головні новини 12 травня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росія наступала майже по всьому фронту і окупувала село, ЗСУ теж мали успіх: карти ISW 11 травня
Головні події дня
Росіяни можуть створити мотопідрозділи
Російська армія все частіше використовує для штурмів цивільні мотоцикли та багі.
Збільшення використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та у 2024 роках,
– звітує Інститут вивчення війни.
Вибухи в Одеській області
На Одещині повітряну тривогу оголосили о 02:33. Місцеві телеграм-спільноти написали про звуки вибухів та роботу ППО.