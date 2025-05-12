04:10, 12 травня

Російська армія все частіше використовує для штурмів цивільні мотоцикли та багі.

Збільшення використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та у 2024 роках,

– звітує Інститут вивчення війни.