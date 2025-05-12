04:10, 12 мая

Российская армия все чаще использует для штурмов гражданские мотоциклы и багги.

Увеличение использования Россией мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и в 2024 годах,

– отчитывается Институт изучения войны.