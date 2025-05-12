О главных новостях 12 мая, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россия наступала почти по всему фронту и оккупировала село, ВСУ тоже имели успех: карты ISW 11 мая
Главные события дня
Россияне могут создать мотоподразделения
Российская армия все чаще использует для штурмов гражданские мотоциклы и багги.
Увеличение использования Россией мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и в 2024 годах,
– отчитывается Институт изучения войны.
Взрывы в Одесской области
В Одесской области воздушную тревогу объявили в 02:33. Местные телеграмм-сообщества написали о звуках взрывов и работе ПВО.