Тим часом країна-агресорка й не думає підтримати це перемир'я і навіть зробила цинічну заяву щодо нього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія вважає, що Захід намагається дати ЗСУ перепочити

У російському МЗС висловилися про те, чому Захід підтримує 30-денне перемир'я.

Цинічну заяву зробила представниця російського відомства Марія Захарова.

На її думку, Захід нібито намагається дати Києву перепочинок, щоб відновити військовий потенціал української армії та продовжити протистояти Росії.

До слова, раніше цього дня Франція дала Росії 12 годин для прийняття перемир'я і пригрозила санкціями в інакшому випадку.

Однак, речник Кремля Пєсков заявив, що Москва не приймає мову ультиматумів.

Тим часом Трамп висловив впевненість, що Путін таки погодиться на 30-денну тишу.