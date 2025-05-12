Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Москва відкинула вимогу щодо перемир'я

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на заяви Німеччини вказав, що мова ультиматумів для Росії неприйнятна.

Вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою,

– обурений пропагандист.

Пєсков додав, що Путін "чітко та недвозначно" окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов – що фактично означає відмову від 30-денного перемир'я, яке раніше пропонувала Україні і союзники.

Прессекретар Путіна запевнив, що Росія нібито "налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання в Україні".

Нагадаємо, голова МВС Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін, "очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів". Якщо цього не станеться, то Німеччина надасть Україні більше зброї, а Росію чекатимуть жорсткіші санкції.

У Москві вимоги проігнорували, натомість запропонувавши відновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня. На це Зеленський відповів, що чекатиме Путіна у Стамбулі особисто.