Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента 12 травня.

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Президент Зеленський запропонував зустрітися із Путіним у Стамбулі напередодні, 11 травня.

Він закликав російського диктатора особисто приїхати на переговори та висловив сподівання, що росіяни не шукатимуть ніяких відмовок.

Однак ворожа сторона досі не відреагувала на пропозицію про особисту зустріч президентів України та Росії.

Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання,

– сказав глава держави.

Він зауважив, що Росії все одно доведеться закінчувати війну і наголосив, що це краще зробити якомога раніше.

"Немає сенсу продовжувати вбивства", – додав президент України.