Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента 12 мая.

Смотрите также Правильная идея, многое можем изменить, – Зеленский хочет, чтобы Трамп был на встрече в Стамбуле

Президент Зеленский предложил встретиться с Путиным в Стамбуле накануне, 11 мая.

Он призвал российского диктатора лично приехать на переговоры и выразил надежду, что россияне не будут искать никаких отговорок.

Однако вражеская сторона до сих пор не отреагировала на предложение о личной встрече президентов Украины и России.

Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание,

– сказал глава государства.

Он отметил, что России все равно придется заканчивать войну и подчеркнул, что это лучше сделать как можно раньше.

"Нет смысла продолжать убийства", – добавил президент Украины.