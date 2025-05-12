Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины. Он также поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня.

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Зеленский подтвердил, что приедет в Турцию

Заявление Трампа о его возможном присутствие в Стамбуле Зеленский назвал "очень важными словами".

"Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны", – написал он.

Украинский президент добавил, что разделяет с главой США идею прямых переговоров с Путиным и снова подтвердил, что будет в Турции.

Конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить,

– сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что президент Турции Эрдоган сможет принять встречу на самом высоком уровне, а также поблагодарил всех, кто помогает Украине.