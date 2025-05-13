Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Росія тисне на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 12 травня

Яка ситуація на фронті

В понеділок, 12 травня, в Курській області продовжилися бої. Російські війська здійснили наземні атаки в невстановлених районах Курської області.

продовжилися бої. Російські війська здійснили наземні атаки в невстановлених районах Курської області. Вздовж кордону в Сумській області поблизу Біловод (на північ від міста Суми) продовжилися бої.

поблизу Біловод (на північ від міста Суми) продовжилися бої. Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Харкова та на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

та на , але не просунулися вперед. Також ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Окупанти продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни продовжили наступати на Сіверському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Загарбники здійснювали наступальні операції біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.

Яка ситуація на полі бою / Карти ISW