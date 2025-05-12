Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили близько 3 500 обстрілів, з них 114 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 3 443 дрони-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, 5 артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА загарбників.

На Харківському напрямку захисники відбили 3 атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали 8 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

Ворог тисне біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили 6 ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог провів 1 марну спробу атаки позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень. Окрім цього, ворог завдав 4 авіаційних удари із застосуванням 10 КАБів, а також здійснив 284 артилерійські обстріли, зокрема 8 – із РСЗВ.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1170 окупантів. Загальні втрати особового складу ворога перевищили 967 000 осіб.

Окрім того, Росія зосталася без 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 засобів ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 171 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 6 одиниць спеціальної техніки.