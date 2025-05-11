Якщо у вашому регіону оголошено повітряну тривогу, негайно подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де зафіксовано "Шахеди"
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
23:32, 11 травня
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!
– ПС.
23:12, 11 травня
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний.
23:08, 11 травня
Ворожі ударні БпЛА зафіксовані на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південно-східний.
22:53, 11 травня
Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!
– Повітряні сили.