Якщо у вашому регіону оголошено повітряну тривогу, негайно подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де зафіксовано "Шахеди"

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

23:32, 11 травня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!

– ПС.

23:12, 11 травня БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – південно-західний.

23:08, 11 травня Ворожі ударні БпЛА зафіксовані на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний/південно-східний.