Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, немедленно позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где зафиксировано "Шахеды"
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
23:32, 11 мая
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!
– ПС.
23:12, 11 мая
БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
23:08, 11 мая
Вражеские ударные БпЛА зафиксированы на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.
22:53, 11 мая
Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!
– Воздушные силы.