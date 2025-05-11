Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, немедленно позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где зафиксировано "Шахеды"

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

23:32, 11 мая Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!

– ПС.

23:12, 11 мая БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

23:08, 11 мая Вражеские ударные БпЛА зафиксированы на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.