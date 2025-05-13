Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какая ситуация на фронте

В понедельник, 12 мая, в Курской области продолжились бои. Российские войска совершили наземные атаки в неустановленных районах Курской области.

продолжились бои. Российские войска совершили наземные атаки в неустановленных районах Курской области. Вдоль границы в Сумской области вблизи Беловод (к северу от города Сумы) продолжились бои.

вблизи Беловод (к северу от города Сумы) продолжились бои. Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Харькова и на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

и на , но не продвинулись вперед. Также вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне продолжили наступать на Северском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики осуществляли наступательные операции у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.

Какова ситуация на поле боя / Карты ISW