Россия не может ничего противопоставить наступлению ВСУ в Курской области. Власть беспомощно объявляет эвакуацию в разных районах, тем временем как Украина контролирует все больше территорий.

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Где россияне роют траншеи

Спутниковые снимки за последние два дня показывают, что в сельской местности вблизи города Льгов в Курской области России вырыта большая траншея – это, очевидно, новое оборонительное мероприятие со стороны российских властей. На четырех снимках, предоставленных CNN провайдером спутниковых снимков Maxar, видны различные участки траншеи, вырытой вблизи города Селекционный, что в нескольких километрах к западу от Льгова,

– говорится в материале.

От Льгова до украинской границы – 55 километров.

"Это примерно в 40 километрах от того места, где, как считается, глубже всего проникли украинские войска. Траншея, похоже, была вырыта неподалеку от главной автомагистрали и железнодорожной линии", – приводят данные в СМИ.

CNN обнаружили вакансии копателей траншей на Курщине

Россияне ищут людей, которые бы возводили укрепления. Медийщики нашли такую вакансию в группе "Типичный Льгов" в российском "ВКонтакте". Объявление принадлежит якобы людям из Курчатова, где расположена Курская АЭС. От Льгова до Курчатова – менее 30 километров.

"Нужны люди для копания траншей во Льгове. У них также есть техника, но нет водителей. Оплата каждую неделю", – призывают россияне на работу.

А строительная компания в Башкортостане разместила на сайте Avito объявление о работе – мол, нужны рабочие для копания траншей в Курской области. Им обещают золотые горы: будут платить от 1600 долларов до 4000 долларов в месяц, будет трехразовое питание, все необходимые инструменты, рабочая одежда, проезд к месту работы за счет компании.